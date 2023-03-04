



Тысячи людей собираются в 95 местах по всей стране на еженедельный протест

Тысячи людей собираются примерно в 95 местах по всей стране на еженедельные акции протеста против реформы судебной системы, проводимой правительством.



Основная акция протеста пройдет позже на улице Каплан в Тель-Авиве после марша с площади Дизенгоф. Ожидается, что на главный митинг соберутся десятки тысяч человек.

צומת גומא עכשיו. וואו pic.twitter.com/TrqC629YnQ — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) March 4, 2023

שוב גומא pic.twitter.com/RrSzo17qWk — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) March 4, 2023