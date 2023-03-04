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Тысячи людей собираются в 95 местах по всей стране на еженедельный протест
04.03.2023 18:56 Наталья Богинская

Тысячи людей собираются в 95 местах по всей стране на еженедельный протест

Тысячи людей собираются примерно в 95 местах по всей стране на еженедельные акции протеста против реформы судебной системы, проводимой правительством.

Основная акция протеста пройдет позже на улице Каплан в Тель-Авиве после марша с площади Дизенгоф. Ожидается, что на главный митинг соберутся десятки тысяч человек.

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