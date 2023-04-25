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Тысячи людей на акции протеста в Тель-Авиве, небольшая демонстрация в Иерусалиме
25.04.2023 21:04 Ирина Демьянова

Тысячи людей на акции протеста в Тель-Авиве, небольшая демонстрация в Иерусалиме

Тысячи людей собираются в Тель-Авиве на “вечеринку протеста” в честь Дня независимости - антиправительственные демонстрации продолжаются.

Демонстрация проходит одновременно с официальной церемонией в Иерусалиме, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу призывает к единству.
Несколько сотен протестующих также собрались возле места проведения церемонии на горе Герцля.

В Тель-Авиве толпы людей собрались на улице Каплан, размахивая израильскими флагами и танцуя под веселую музыку.

“Израиль отмечает 75-летие со дня своего основания под массированной атакой на израильскую демократию, которая разделяет нацию, — говорится в заявлении организаторов. - Против нападения выступают миллионы израильтян, которые любят нашу страну и не желают отказываться ни от малейшей йоты демократии и равенства”.

Демонстрации запланированы в нескольких городах страны.
 



 

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