Тысячи людей на акции протеста в Тель-Авиве, небольшая демонстрация в Иерусалиме
Тысячи людей собираются в Тель-Авиве на “вечеринку протеста” в честь Дня независимости - антиправительственные демонстрации продолжаются.
Демонстрация проходит одновременно с официальной церемонией в Иерусалиме, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу призывает к единству.
Несколько сотен протестующих также собрались возле места проведения церемонии на горе Герцля.
В Тель-Авиве толпы людей собрались на улице Каплан, размахивая израильскими флагами и танцуя под веселую музыку.
“Израиль отмечает 75-летие со дня своего основания под массированной атакой на израильскую демократию, которая разделяет нацию, — говорится в заявлении организаторов. - Против нападения выступают миллионы израильтян, которые любят нашу страну и не желают отказываться ни от малейшей йоты демократии и равенства”.
Демонстрации запланированы в нескольких городах страны.