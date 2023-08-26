



Тысячи израильтян протестуют против реформы в 34-й раз подряд

Вечером в субботу израильтяне собрались по всей стране на демонстрацию протеста против судебной реформы, проводимой правительством уже 34-й уикенд подряд.



В эти выходные протесты возглавил марш, который отправился в 19:00 от театра Габима к развязке Каплан, где проходили основные демонстрации.



Перед началом демонстрации организаторы объявили, что на главной сцене в Каплане выступит Иден Ален, представлявшая Израиль на конкурсе "Евровидение 2021".



Другие акции протеста были запланированы в таких крупных городах, как Хайфа, Реховот, Рамат-Ган, Ашдод, Беэр-Шева,Эйлат, Нетания, а также в Иерусалиме, где протестующие собирались провести акцию у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Позднее в субботу вечером ожидается, что протестующие появятся и у резиденции президента.



В городе Афула около 120 студентов провели демонстрацию протеста, стуча в барабаны и неся флаги Израиля и ЛГБТК+.



