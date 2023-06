Тысячи израильских арабов вышли на протест против волны преступности

Тысячи израильских арабов протестовали в пятницу на севере страны после похорон пяти человек, убитых в четверг в результате одного из самых смертоносных актов насилия за последние годы, на фоне сильнейших волн преступности, поразивших арабское сообщество за десятилетие.



По данным НПО, с начала года 100 человек были убиты в результате насилия, связанного с преступностью, в арабо-израильских общинах.



На акции протеста возле города Нацерета демонстранты вышли с транспарантами “Я имею право жить в безопасности” и “У Яфы много сыновей”.



Группа Высшего комитета по наблюдению за арабскими гражданами Израиля также призвала к всеобщей забастовке в пятницу и в выходные дни в знак протеста против убийств. Группа также поддержала призыв правительства привлечь агентство безопасности ШАБАК к борьбе с насильственной организованной преступностью в арабо-израильской общине, которая в этом году унесла жизни 100 человек.

Nazareth and Yafa annaseriyye where 6 people were massacred while they were working yesterday pic.twitter.com/M3PpTC1fDP