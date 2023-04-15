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Тысячи демонстрантов в Хайфе: "Израиль - не диктатура"
15.04.2023 20:13 Алина Груднева

Тысячи демонстрантов в Хайфе: "Израиль - не диктатура"

Вечером, 15 апреля, в центре Хорев в Хайфе собрались тысячи демонстрантов, выступающих против правовой реформы.

Они размахивали израильскими и ЛГБТ- флагами.

Некоторые держали плакаты с надписями: "Израиль — это не диктатура", "Мафия".
 

Акция протеста против правовой реформы проходит по всей стране уже 15-ю неделю подряд.

В Нетании увеличили численность полицейских, поскольку сегодня собираются две демонстрации - сторонников и противников реформы.
 

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