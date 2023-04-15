Тысячи демонстрантов в Хайфе: "Израиль - не диктатура"
Вечером, 15 апреля, в центре Хорев в Хайфе собрались тысячи демонстрантов, выступающих против правовой реформы.
Они размахивали израильскими и ЛГБТ- флагами.
Некоторые держали плакаты с надписями: "Израиль — это не диктатура", "Мафия".
חיפה את אדומה ולוהטת! pic.twitter.com/n6rOPHQnp1— 🟣 🌊 OraBora אורה أورة بورة (@OraPeledN) April 15, 2023
חיפה 🇮🇱 אנחנו פה @haifaprotest pic.twitter.com/OxSmskqqVv— Ruti Donag (@RutiDonag) April 15, 2023
Акция протеста против правовой реформы проходит по всей стране уже 15-ю неделю подряд.
🔥חיפה🔥 pic.twitter.com/o6O1HxFGXI— Dan Kotliar ➡️ @[email protected] (@DanKotliar) April 15, 2023
В Нетании увеличили численность полицейских, поскольку сегодня собираются две демонстрации - сторонников и противников реформы.