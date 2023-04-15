



Тысячи демонстрантов в Хайфе: "Израиль - не диктатура"

Вечером, 15 апреля, в центре Хорев в Хайфе собрались тысячи демонстрантов, выступающих против правовой реформы.



Они размахивали израильскими и ЛГБТ- флагами.



Некоторые держали плакаты с надписями: "Израиль — это не диктатура", "Мафия".



חיפה את אדומה ולוהטת! pic.twitter.com/n6rOPHQnp1 — 🟣 🌊 OraBora אורה أورة بورة (@OraPeledN) April 15, 2023