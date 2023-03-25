



Тысячи демонстрантов в центре Хайфы: в Тель-Авиве зажгли фаеры

Вечером, 25 марта, тысячи демонстрантов начали стягиваться в центр Хайфы для проведения акции протеста против правовой реформы.



Ожидается, что в мероприятии примут участие глава НДИ Авигдор Либерман, лауреат Нобелевской премии по химии Аарон Цехановер и депутат Кнессета Михаль Шир.



אלפים מפגינים בחיפה, בת"א: מפגינים הבעירו אבוקות בצעדה | שידור ישירhttps://t.co/5SVn9GTwX8 pic.twitter.com/2TjNUSspyM — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2023

אבוקות הודלקו בהפגנה בתל אביב, המוחים קראו: "פושעי ההפיכה לדין"@eli_hirschmann pic.twitter.com/PWV2tHbOmB — החדשות - N12 (@N12News) March 25, 2023