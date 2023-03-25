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Тысячи демонстрантов в центре Хайфы: в Тель-Авиве зажгли фаеры
25.03.2023 19:16 Алина Груднева

Тысячи демонстрантов в центре Хайфы: в Тель-Авиве зажгли фаеры

Вечером, 25 марта, тысячи демонстрантов начали стягиваться в центр Хайфы для проведения акции протеста против правовой реформы.

Ожидается, что в мероприятии примут участие глава НДИ Авигдор Либерман, лауреат Нобелевской премии по химии Аарон Цехановер и депутат Кнессета Михаль Шир.
 

Между тем, в Тель-Авиве также началась акция протеста, которая, как ожидается, будет крупнейшей по всей стране. Демонстранты уже зажгли фаеры.
 

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