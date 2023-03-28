Тяжелые столкновения с полицией в Тель-Авиве
После объявления о прекращении правовой реформы в городе Тель-Авив продолжились демонстрации против “диктатуры”. СМИ сообщают, что в районе перекрестка Ха Шалом собрались около ста тысяч противников реформ.
В Тель-Авиве сотни протестующих против правовой революции попытались спуститься на Аялон и вступили в столкновения с полицией. В попытке разогнать протестующих на Аялон был использован водомет, а также полицейская конница и шумовые гранаты. С начала дня полиция арестовала 33 человека по подозрению в нарушении общественного порядка во время акций протеста в Тель-Авиве и окрестностях. 16 из них были отпущены под залог.
Ноам, участниц акции протеста против законодательства в Тель-Авиве, рассказала: "Здесь царит сумасшедший беспорядок, полиция применяет водомет во всех направлениях, кавалерия на лошадях ездит туда-сюда и въезжает в толпу. Кто-то здесь свернул, демонстранты были совершенно спокойны - и вдруг мы увидели лошадей, бегущих во всех направлениях". Она добавила, что "была большая суматоха, люди просто наезжали друг на друга, чтобы избежать всадников".