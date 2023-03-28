



Тяжелые столкновения с полицией в Тель-Авиве



После объявления о прекращении правовой реформы в городе Тель-Авив продолжились демонстрации против “диктатуры”. СМИ сообщают, что в районе перекрестка Ха Шалом собрались около ста тысяч противников реформ.



שתי מכתזיות מסתובבת בצומת, אחת מהן נסעה אחרי מפגינים במעלה רחוב קפלן ומתיזה עליהם. מעת לעת שוטר זורק גם רימון הלם pic.twitter.com/658Iafg1a0 — Bar Peleg (@bar_peleg) March 27, 2023

צומת קפלן תל אביב



תמונת מצב 23:27 pic.twitter.com/UP95hikwnN — Bar Peleg (@bar_peleg) March 27, 2023

В Тель-Авиве сотни протестующих против правовой революции попытались спуститься на Аялон и вступили в столкновения с полицией. В попытке разогнать протестующих на Аялон был использован водомет, а также полицейская конница и шумовые гранаты. С начала дня полиция арестовала 33 человека по подозрению в нарушении общественного порядка во время акций протеста в Тель-Авиве и окрестностях. 16 из них были отпущены под залог.Ноам, участниц акции протеста против законодательства в Тель-Авиве, рассказала: "Здесь царит сумасшедший беспорядок, полиция применяет водомет во всех направлениях, кавалерия на лошадях ездит туда-сюда и въезжает в толпу. Кто-то здесь свернул, демонстранты были совершенно спокойны - и вдруг мы увидели лошадей, бегущих во всех направлениях". Она добавила, что "была большая суматоха, люди просто наезжали друг на друга, чтобы избежать всадников".