



"Ты бы не посмел сказать подобного мужчины в платье". Мизогиния Авива Гефена



Певец и композитор Авив Гефен сегодня утром породил очередной скандал в Twitter.



Гефен опубликовал фотографию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в форме полицейского и написал: "На следующей неделе Голдкопф нарядится строителем, Мири Регев - билетной кассиршей, Шломо Карай - телевизионщиком, а Май Голан - женщиной".



Многие пользователи сети расценили слова Гефена как женоненавистничество и обрушились на него в комментариях: "Молодец, мизогин. Если бы вы были правым и посмели сказать такое о женщине с левыми взглядами, вы бы отменили свои концерты. Позор тебе", - написал журналист "Мекор Ришон" Ариэль Шанбаль.



Другой серфер написал: "Писать о женщине, которая нарядится женщиной, - это ниже планки".



"Вы никогда не посмеете сказать такое мужчине, который носит платье", - написал ему еще один серфер.

