



Twitter вернул из бана аккаунт советника министра нацбезопасности Израиля

Twitter ненадолго забанил Ишая Флейшера, советника министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, в выходные после публикации от 4 мая, в которой он предложил сбросить тела мертвых террористов в море, пишет jns.



Запрет был снят в воскресенье.



Первоначально Twitter забанил Флейшера за его реакцию на решение министра обороны Йоава Галанта вернуть их семьям тела террористов, убивших трех членов семьи Ди . Операция ЦАХАЛа, в ходе которой были уничтожены террористы, состоялась 4 мая.



Флейшер, который также является представителем еврейской общины Хеврона, написал в Twitter, что вместо того, чтобы возвращать тела, Израиль должен сбросить их в море. “Пусть джихадисты и их сторонники знают, что если они поднимут руку на Израиль, их смерть будет окончательной”, — сказал он.



Еврейская пресса сообщила, что Флейшер получил автоматическое сообщение от Twitter, в котором говорилось: “Ваша учетная запись была заблокирована из-за нарушений наших Условий обслуживания. После рассмотрения вопроса о восстановлении ваша учетная запись не будет восстановлена”.



Флейшер ответил: “В качестве советника израильского правительства я написал твит, в котором рекомендовал политику борьбы с терроризмом. Если я перешел черту, прошу прощения. Однако я даже не получил предупреждения и быстро исправил бы свой твит, если бы мне дали шанс. В целом я очень осторожен, чтобы не писать оскорбительных речей, и в будущем буду вдвойне осторожнее. Пожалуйста, восстановите”.



После снятия запрета Флейшер поблагодарил Арсена Островского, генерального директора Международного юридического форума, группы, которая борется с терроризмом, BDS и антисемитизмом на правовой арене.



