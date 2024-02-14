



Туск обвинил предыдущее правительство в широком незаконном использовании Pegasus

Новый премьер-министр Польши заявил, что у него есть документы, доказывающие, что государственные власти при предыдущем правительстве незаконно использовали мощную шпионскую программу Pegasus и нацелились на "очень длинный" список жертв взлома.



Дональд Туск сделал это заявление во время пресс-брифинга вместе с президентом Анджеем Дудой, политическим оппонентом, связанным с предыдущей правящей партией. Предполагается, что использование Pegasus имело место при правительстве, возглавляемом правой партией "Закон и справедливость".



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Pegasus предоставляет операторам полный доступ к мобильному устройству, позволяя извлекать пароли, фотографии, сообщения, контакты и истории просмотров, а также активировать микрофон и камеру для подслушивания в режиме реального времени.



По словам Туска, он поделился с Дудой информацией, свидетельствующей о широком использовании шпионского ПО в Польше.



"Это лишь образец документов, которые находятся в вашем распоряжении, господин президент", - говорит он в начале заседания Совета кабинета министров - формата консультаций между президентом и правительством. Дуда созвал заседание, чтобы обсудить другие вопросы.



По словам премьер-министра, он попросил министра юстиции и генерального прокурора предоставить Дуде документы, которые "на 100 % подтверждают покупку и использование Pegasus законным и незаконным образом".

Президент публично не ответил.



По данным некоммерческой лаборатории Citizen Lab Университета Торонто, о которых эксклюзивно сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, несколько польских противников предыдущего правительства подвергались атакам с помощью Pegasus, шпионской программы, созданной израильской компанией NSO Group.

