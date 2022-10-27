



Тушите свет: Пост, за который Чемезов согласился заплатить 11 миллионов

В российских СМИ и социальных сетях сообщаются подробности ареста директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и “схемы вымогательства” у главы Ростеха Чемезова.



Следствие считает, что коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов требовал деньги у представителей Чемезова за удаление поста о том, как миллиардер Андрей Бокарев с размахом» отмечает свой день рождения. На нем в числе почетных гостей присутствовали Сергей Чемезов и Григорий Лепс.



Пост был опубликован 22 октября в Telegram-канале «Тушите свет», а снесен после того, как стороны договорились об оплате. Ариан Романовский, также обвиняемый в вымогательстве вместе с Сухановым и сбежавшей Собчак, был одним из администраторов канала, сделавшего публикацию, и на суде сам признался, что писал этот пост, однако «ничего крамольного в этом не видит».



Напомним, что раннее Суханова и Романовского отправили под арест до 24 декабря. Кроме того, сбежавшая в Литву Собчак также проходит подозреваемой по этому делу.





Тушите свет: Пост, за который Чемезов согласился заплатить 11 миллионов