



Турне по России: Пригожин в Нижнем Новгороде сфотографировался с Прилепиным

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после поездок в Екатеринбург, Владивосток и Новосибирск посетил Нижний Новгород. Там он навестил в больнице писателя Захара Прилепина, на которого в мае было совершено покушение, сообщила пресс-служба писателя.



Прилепин рассказал Daily Storm, что в ходе визита Пригожина они говорили “о судьбах России и существе власти”.



“Обменялись предельно откровенными мнениями. Что украинцы не просто научились воевать, но и хотят воевать. А что решила конкретно по этому поводу наша страна, порой остается загадкой”, – поделился он.



Как сообщает издание, основатель ЧВК Вагнера подарил писателю “запасной череп” , а тот ему – “собственноручно вышитый футляр для кувалды”. Пресс-службы Пригожина и Прилепина об этом не сообщали.



В Telegram-канале Прилепина 1 июня появился большой пост, приуроченный ко дню рождения Пригожина, в котором основателя ЧВК называют “символом возможности независимой политики и независимой политической риторики”. Кроме того, в посте говорится, что Пригожин “вернул в политику русский язык и юмор”, а также “вернул Бахмут и веру в непреодолимость русских”. Отдельно была отмечена работа ЧВК Вагнера в Африке.



“Работая в Алжире, Ливии, Конго, Нигерии, Эфиопии, Кении, ЦАР, Судане и так далее – Пригожин доказал, что такое в реальности „Россия без границ“ – или с новыми геополитическими границами”.



После вывода ЧВК Вагнера из Бахмута Пригожин переключил собственную медийную активность на российские регионы, презентуя проект “Вагнер. Второй фронт”. За последние дни мая Пригожин дал три пресс-конференции – в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске. Среди тезисов, которые выдвигал основатель ЧВК, были такие:

“война будет долгой”,

“срочно объявлять всеобщую мобилизацию”,

“возвращать смертную казнь”,

“вводить плановую экономику”.

Пригожин утверждает, что его нынешнюю активность не следует расценивать как начало политической карьеры – создавать свою партию или баллотироваться в президенты, по его словам, он не планирует.