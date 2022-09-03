



Турецкий военный корабль пришвартовался в Израиле впервые с 2010 года

Еще один шаг на пути к потеплению отношений между Турцией и Израилем: впервые с 2010 года турецкий военный корабль пришвартовался в Израиле. В субботу утром в порт Хафы зашел эсминец TCG Kemalreis (F-247) ВМС Турции.



Судно, которое участвует в учениях НАТО, дозаправится в порту Хайфы и пробудет там несколько дней. Примерно за час до прибытия турецкого эсминца а порт зашел еще один участник учений - корабль ВМС США USS Forrest Sherman (DDG-98).



Отношения между Израилем и Турцией, которые были очень напряженными в последние годы под руководством Эрдогана, начали налаживаться около года назад. Президент Герцог инициировал телефонный разговор с Эрдоганом, а позже даже встречался с ним в его дворце в Анкаре — и с тех пор тон турецкого лидера в отношении Израиля резко изменился. Две недели назад страны приняли решение о возобновлении полного дипломатического представительства.

