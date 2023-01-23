



Турецкий религиозный орган подаст в суд за границей сожжение Корана в Швеции

Высшая религиозная организация Турции Diyanet объявила в понедельник о планах подать в суд за границей в связи с недавним сожжением священной мусульманской книги Корана в Швеции.



Через несколько дней после того, как датский ультраправый политик Расмус Палудан, лидер партии "Страм Курс" ("Жесткая линия"), сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме, глава Diyanet Али Эрбас заявил журналистам в Анкаре, что дипломатические атташе и консультанты организации в 120 странах будут "обращаться в суды".



Эрбас сказал, что Diyanet и Организация исламского сотрудничества (ОИС) планируют онлайн-встречу по этому вопросу в среду.



"Мы поднимем свой голос не только против гнусного сжигания Корана в Швеции, но и против исламофобных нападений в европейских странах. Мы также покажем нашу позицию против таких нападок на Коран и мечети, написав письма в различные организации", — сказал Эрбас.



«Все интеллектуалы, ученые, активисты, неправительственные организации, представители средств массовой информации и здравомыслящие люди, которые верят в закон и права человека и отдают приоритет уважению веры и социальному миру в Европе, должны возвысить свой голос против этих открытых нападок на святыни", - добавил Эрбас.

