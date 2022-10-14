



Турецкая оппозиция называет новый закон о СМИ "цензурой" и подаст апелляцию

Основная оппозиционная группа Турции заявила в пятницу, что будет просить Верховный суд отменить новый закон о СМИ, предусматривающий тюремное заключение за распространение "дезинформации", назвав эти меры беспрецедентной цензурой.



Парламент принял закон поздно вечером в четверг после того, как он был предложен правящей Партией справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана (AKP), которая заявляет, что направлена ​​​​на регулирование онлайн-публикаций, защиту страны и борьбу с дезинформацией.



Законопроект вызвал критику со стороны западных союзников Турции и правозащитных групп, которые заявили, что его расплывчатая ссылка на "ложную или вводящую в заблуждение информацию" может быть по- разному истолкована судами для наказания тех, кто критикует правительство.



В статье 29 закона говорится, что тем, кто распространяет ложную информацию о безопасности Турции, чтобы "создать страх и нарушить общественный порядок", грозит тюремное заключение на срок от одного до трех лет. Законопроект еще должен одобрить президент.



"Мы говорим о законе, который является самым репрессивным в нашей истории, и о законе, который содержит наибольшую цензуру", — сказал Бурак Эрбай, член оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).



Он сказал, что партия подаст заявление в Конституционный суд, как только "Закон о внесении изменений в Закон о печати" будет опубликован в "Официальном вестнике".



"Мы считаем, что Конституционный суд отменит крупнейший в истории закон о цензуре, и этот закон будет аннулирован. Это постановление опускает нас на уровень слаборазвитых обществ", — сказал Эрбай агентству Reuters.



Националистические союзники ПСР присоединились к ней в голосовании за одобрение законопроекта, в то время как оппозиционные партии выступили против.



ПСР отклонила критику и заявила, что выступает против цензуры, добавив, что закон направлен на защиту всех от ложных обвинений в социальных сетях.

Проправительственная газета Sabah сообщила, что в социальных сетях началась "безопасная эра". В нем говорится, что правила повысят национальную безопасность, позволяя немедленно удалять контент, который может поставить под угрозу общественное спокойствие.



Сотни журналистов были заключены в тюрьму в ходе разгона после попытки государственного переворота в 2016 году, в основном по обвинению в терроризме. Анкара назвала эти меры необходимым ответом на масштаб угрозы безопасности, с которой столкнулась Турция.



Людей также судили за сообщения в социальных сетях, в том числе за сообщения, критикующие вторжение Турции в Сирию или оскорбляющие президента, что считается преступлением в Турции.



Озгур Огрет, представитель Турции в Комитете по защите журналистов, заявил, что новый закон представляет опасность не только для журналистов, но и для всех граждан и может усилить самоцензуру в преддверии выборов, назначенных на следующий год.



"Этот закон будет препятствовать свободному потоку информации в предвыборной атмосфере", — сказал он после мероприятия по свободе прессы, организованного Международным институтом прессы в Стамбуле.



"Свобода слова всегда важна, но в предвыборной атмосфере очень важно, чтобы каждый высказывал свое мнение, а избиратели принимали решение на основе достоверной информации".



Опросы показывают, что Эрдоган может проиграть кандидату от оппозиции, если сегодня состоятся президентские выборы, и что оппозиционный блок получит большинство в парламенте.



Арда Гузель, студентка из Анкары, сказала, что новый закон направлен на то, чтобы подавить несогласные голоса в социальных сетях и помешать оппозиции набрать больше голосов.



"Поскольку люди в настоящее время смотрят в социальных сетях больше, чем в основных СМИ, они могут быстрее получить доступ к негативным новостям о правительстве. Они приняли этот закон, чтобы противостоять этим новостям", — сказала она.

