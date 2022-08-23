



Турция заявила, что Греция преследовала ее самолеты во время миссии НАТО

Агентство Anadolu сообщает, что истребители F-16, принадлежащие Греции, преследовали турецких пилотов, летавших на той же модели, поместив турецкий самолет под радиолокационный захват во время миссии НАТО над восточным Средиземноморьем.



По информации Анадолу, Турция "дала необходимый ответ" и вынудила самолеты покинуть этот район, не вдаваясь в подробности.



Анадолу сообщает, что министерство обороны Турции уведомило официальных лиц НАТО о предполагаемом преследовании и вызвало греческого военного представителя в Анкаре, обвинив Грецию в создании угрозы для миссии НАТО.



Греция отвергла турецкую версию событий. Министерство обороны заявило, что пять турецких самолетов появились без предварительного уведомления, чтобы сопровождать полет американских бомбардировщиков B-52, который не должен был сопровождаться истребителями, через район, находящийся под контролем Греции.



В нем говорится, что четыре греческих истребителя были подняты и отброшены от вооруженных турецких самолетов, а Афины проинформировали власти НАТО и США об инциденте.



Греция также обвинила Турцию в 78 нарушениях воздушного пространства Греции во вторник с использованием 23 самолетов, 15 из которых были вооружены.

