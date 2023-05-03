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Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских рейсов
03.05.2023 11:56 Ирина Демьянова

Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских рейсов

Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских рейсов, направляющихся в третий пункт назначения, в ответ на открытие спорного памятника в Ереване на прошлой неделе, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Памятник увековечивает память тех, кто участвовал в заговоре с целью убийства официальных лиц Османской империи, которых Армения считает ответственными за массовые убийства этнических армян во время Первой мировой войны. Ереван заявляет, что убийства представляют собой геноцид, но Анкара отрицает это обвинение.

В беседе с телеканалом НТВ Чавушоглу сказал, что Турция предпримет дальнейшие шаги, если памятник не будет снесен.
 

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