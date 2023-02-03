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Турция вызвала девять послов западных стран из-за угроз безопасности
03.02.2023 13:35 Евгения Маркова

Турция вызвала девять послов западных стран из-за угроз безопасности

В четверг Турция вызвала послов девяти западных стран, включая США и Швецию, чтобы раскритиковать их решения о временном закрытии дипломатических миссий и предупреждении службы безопасности после инцидентов со сжиганием Корана в Европе.

По словам источников министерства иностранных дел в Анкаре, также были вызваны послы Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

За последние две недели ультраправые активисты сожгли копии священной книги мусульман, Корана, в Швеции, Дании и Нидерландах, что побудило Турцию прекратить переговоры, направленные на снятие возражений против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Европейские страны осудили инциденты, но некоторые говорят, что не могут их предотвратить из-за законов о свободе слова.

За последнюю неделю Франция, Германия, Италия и США были среди тех, кто предупредил своих граждан о повышенном риске нападений в Турции, особенно на дипломатические миссии и немусульманские места отправления культа.

Турция заявляет, что западные государства не предоставили ей никаких доказательств, подтверждающих сообщения об угрозах безопасности

Германия, Франция и Нидерланды были среди стран, которые на этой неделе временно закрыли дипломатические миссии в Турции по соображениям безопасности. Некоторые ссылались на центральные районы Стамбула, вызывающие серьезную озабоченность, но не называли источник информации.

"Такие одновременные действия не представляют собой пропорционального и здравого подхода и… служат только тайным планам террористических организаций", — сказал источник в министерстве иностранных дел, попросивший не называть его имени.

Источник добавил, что безопасность всех дипломатических миссий обеспечивается в соответствии с международными конвенциями и "союзники должны сотрудничать" с турецкими властями.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил в Твиттере, что посольства ведут "новую психологическую войну" против Турции.

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