



Турция ведет переговоры с РФ об использовании сирийского воздушного пространства

В субботу выступая перед журналистами, министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара ведет переговоры с Москвой, поддерживающей силы сирийского президента Башара Асада, об операции.



“Мы ведем переговоры и обсуждаем с Россией все вопросы, включая открытие воздушного пространства”, – сказал он.



Турция совершила несколько вторжений в северную Сирию против YPG и уже несколько месяцев угрожает новым вторжением. В прошлом месяце турецкая армия усилила подготовку после теракта в Стамбуле, ответственность за который возложили на курдских боевиков.



Боевики Рабочей партии Курдистана РПК и союзные США Сирийские демократические силы, возглавляемые YPG, отрицают свою причастность к взрыву на оживленном пешеходном проспекте.



Турция рассматривает ополчение YPG, ведущее присутствие в SDF, как сирийское крыло РПК, которую Турция, США и Европейский союз считают террористической организацией.



Поддержка Вашингтоном YPG в борьбе с “Исламским государством” привела Анкару в ярость, вызвав серьезный раскол между союзниками по НАТО .

