



Турция требует от России избегать эскалации в Черном море

18 августа Турция направила предупреждение Москве с требованием избегать эскалации после того, как военные РФ 13 августа открыли предупредительный огонь в Черном море, чтобы остановить сухогруз “Сукра Окан” с турецким экипажем. Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Несмотря на то, что владелец сухогруза и экипаж были гражданами Турции, корабль шел под флагом Палау.



“После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море”, – говорится в заявлении Анкары.



17 августа стало известно, что первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Источник в дипломатических кругах Турции сообщил, что проход первого судна через Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки не означает согласие Анкары на альтернативные маршруты, пролив используется для прохода коммерческих судов.



Позднее в Анкаре уточнили, что судно, покинувшее украинский порт и прошедшее через Босфор в четверг, является контейнеровозом и не перевозит зерно.