



Турция согласна на членство Финляндии в НАТО. Где это оставляет Швецию? – анализ

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие недели приступит к ратификации вступления Финляндии в НАТО. Почти через год после совместного решения Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу, Швеция остается “на обочине” из-за продолжающегося спора о подходе Стокгольма к Рабочей партии Курдистана РПК, выступающей против турецкого правительства.



Решение Эрдогана ратифицировать только Финляндию идет вразрез с желанием 28 союзников, уже ратифицировавших Швецию и Финляндию вместе. Турция вбивает клин в НАТО, который, главным образом, интересам России, извлекающей выгоду из фрагментированной архитектуры безопасности в Европе.

Статус Швеции в качестве приглашенного члена означает, что оборонная и политическая интеграция в Североатлантический союз продолжается, и, что интересно, Турция не блокирует ее. Кроме того, несколько союзников уже дали двусторонние гарантии безопасности. Следовательно, в краткосрочной перспективе развязка вызывает меньше беспокойства.

“Однако, если он затянется надолго, после саммита НАТО в июле в Вильнюсе, есть риск, что процесс потеряет импульс, и Швеция останется в подвешенном состоянии, что ослабит Альянс политически”, – считает Анна Висландер, директор Атлантического совета по Северной Европе.

“Комментарии Эрдогана в пятницу указывают на то, что прогресс для одного кандидата не гарантирует прогресса для другого”, – говорит Рич Аутзен, старший научный сотрудник Атлантического совета в Турции.

Во-первых, это подтверждает деловой подход Хельсинки к членству в НАТО. Протяженная граница Финляндии с Россией вкупе с воспоминаниями о советско-финской зимней войне делает вступление в НАТО вопросом национальной безопасности, который важнее даже солидарности с ближайшим соседом.

Во-вторых, после Финляндии поиск решений проблем между Стокгольмом и Анкарой становится более вероятным. Эрдоган сигнализирует Стокгольму, что его можно убедить, и ключевая уступка, которая укрепит внутриполитическое положение Эрдогана, поможет выйти из тупика. То есть Финляндия дала Швеции дорожную карту.

В-третьих, задержка с членством Швеции не имеет большого практического значения. Если в регионе Балтийского моря разразится кризис, Швеция сможет беспрепятственно действовать вместе с союзниками по НАТО.

“Участие Швеции в НАТО будет более эффективным для принятия решений и оперативных целей, сотрудничество Швеции с НАТО в условиях кризиса будет прочным и эффективным, несмотря ни на что”, – прогнозирует Кристофер Скалуба, директор Инициативы трансатлантической безопасности Центра Скоукрофта.

Решение Эрдогана рекомендовать турецкому парламенту одобрение вступления Финляндии в НАТО знаменует собой важную веху как для Североатлантического союза, так и для усилий Турции, направленных на то, чтобы уговорить Европу на более тесное сотрудничество против РПК, агрессии США и террористической организация, признанной таковой Европейским Союзом. Это демонстрирует, что одобрение Анкары зависит от конкретного сотрудничества в борьбе с терроризмом, а не от простого упрямства или предвыборной агитации.Швеции еще предстоит внедрить новое законодательство о борьбе с терроризмом, которое вступит в силу 1 июня. Однако, как сообщается, в пятницу министры иностранных дел Турции и Швеции провели переговоры и вскоре снова встретятся, чтобы оценить прогресс.Услышав, что Турция готова ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО, сразу приходят на ум три мысли без Швеции.