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Турция согласилась поддержать заявку Швеции на членство в НАТО
11.07.2023 08:08 Ирина Демьянова

Турция согласилась поддержать заявку Швеции на членство в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник согласился направить заявку Швеции на вступление в НАТО в свой парламент для одобрения, сообщил глава альянса Йенс Столтенберг, пишет AFP.

После переговоров в Вильнюсе с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Столтенберг заявил, что Турция согласилась отказаться от права вето и двигаться вперед: “Это исторический день”.

“Президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и тесно сотрудничать с ним для обеспечения ратификации”, — сказал он.

Ранее Турция задерживала заявку Швеции на вступление в Атлантический альянс, обвиняя Стокгольм в укрывательстве курдских активистов, которых Анкара считает террористами.

 

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