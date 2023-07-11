



Турция согласилась поддержать заявку Швеции на членство в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник согласился направить заявку Швеции на вступление в НАТО в свой парламент для одобрения, сообщил глава альянса Йенс Столтенберг, пишет AFP.



После переговоров в Вильнюсе с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Столтенберг заявил, что Турция согласилась отказаться от права вето и двигаться вперед: “Это исторический день”.



“Президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и тесно сотрудничать с ним для обеспечения ратификации”, — сказал он.



Ранее Турция задерживала заявку Швеции на вступление в Атлантический альянс, обвиняя Стокгольм в укрывательстве курдских активистов, которых Анкара считает террористами.



