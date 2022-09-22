



Турция сделал официальное заявление по "референдумам"

Так называемые "референдумы", которые собирается проводить Россия в Украине, не будут признаны миром и только углубят нестабильность. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Турции.



"Мы обеспокоены попытками провести односторонние референдумы на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (завершенный факт) не будет признан международным сообществом. Наоборот, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и углубит нестабильность", - говорится в заявлении.



Напомним, что подобная реакция на желание России присоединить к себе часть территории Украины посредством "референдумов" была у всего международного сообщества. США, Евросоюз, другие международные партеры очень категорически высказались на этот шаг РФ..