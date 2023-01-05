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Турция считает "неприемлемым" визит Бен-Гвира на Храмовую гору
05.01.2023 07:10 Ольга Белозерова

Турция считает "неприемлемым" визит Бен-Гвира на Храмовую гору

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил израильскому коллеге министру Эли Коэну, что визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору "неприемлем".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мы считаем неприемлемыми провокационные действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира против мечети Аль-Акса", - заявил Чавушоглу.

Турецкий министр отметил, что Турция ожидает, что все виды провокационных действий будут избегаться.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в свою очередь заявил: "Я сказал, что Израиль сохранит статус-кво на Храмовой горе, и визит министра Бен-Гвира не является изменением политики. Свобода вероисповедания в Иерусалиме будет сохранена для всех религий". 
 

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