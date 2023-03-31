



Турция ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции ратифицировала протокол вступления Финляндии в НАТО. Меджлис принял соответствующее решение в четверг, 30 марта.



Об этом сообщила CNN Turk. Теперь закон о членстве Финляндии должен одобрить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Как уточнила финская национальная телерадиокомпания Ylen, окончательная ратификация Турции может занять до трех недель. СМИ напомнило, что турецкому парламенту понадобилось пять дней, чтобы направить президенту закон о членстве Северной Македонии в НАТО. После получения его у Эрдогана есть 15 дней на подписание.



Однако можно считать, что "окончательную печать" от Турции Финляндия получит в ближайшее время. Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана уже приветствовала страну в НАТО.



Турция оставалась единственным государством, еще не ратифицировавшим вступление Финляндии в Альянс.



Президент Саули Нийнисте поблагодарил Анкару сразу после того, как турецкий парламент ратифицировал членство Финляндии.



"Финляндия сейчас готова вступить в НАТО. Мы ожидаем, что Швеция присоединится к нам как члену как можно скорее", – заявил Нийнисте.



Генеральный секретарь оборонного альянса НАТО Йенс Столтенберг с радостью встретил новость о ратификации членства Финляндии в НАТО парламентом Турции в четверг вечером. Столтенберг прокомментировал это в Twitter.



"Это делает всю семью НАТО более сильной и безопасной", – написал Столтенберг.



