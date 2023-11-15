



Турция: приняты 26 раненых из Газы

Турция приняла 26 пациентов из Газы и 13 сопровождающих их человек.



Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, отметив, что они эвакуировались из Газы через КПП "Рафиах".



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По его словам, Анкара надеется позднее эвакуировать пациентов и людей, сопровождающих их в Турцию по воздуху для лечения в турецких больницах.



Коджа также сообщил, что Турция планирует создать полевой госпиталь недалеко от КПП "Рафиах".