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Турция: приняты 26 раненых из Газы
15.11.2023 19:43 Алина Груднева

Турция: приняты 26 раненых из Газы

Турция приняла 26 пациентов из Газы и 13 сопровождающих их человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, отметив, что они эвакуировались из Газы через КПП "Рафиах".

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По его словам, Анкара надеется позднее эвакуировать пациентов и людей, сопровождающих их в Турцию по воздуху для лечения в турецких больницах.

Коджа также сообщил, что Турция планирует создать полевой госпиталь недалеко от КПП "Рафиах".

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