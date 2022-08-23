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Турция представит нового посла в Израиле в "ближайшие дни"
23.08.2022 16:39 Александр Юзовский

Турция представит нового посла в Израиле в "ближайшие дни"

Турция представит нового посла Израиля в ближайшие дни, о чем заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Яир Лапид провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по результатом которого две страны объявили о полном возобновлении дипломатических отношений.

Лапид приветствовал это событие в своем заявлении как "важный актив региональной стабильности и очень важные экономические новости для граждан Израиля".

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