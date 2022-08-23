



Турция представит нового посла в Израиле в "ближайшие дни"

Турция представит нового посла Израиля в ближайшие дни, о чем заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



На прошлой неделе премьер-министр Израиля Яир Лапид провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по результатом которого две страны объявили о полном возобновлении дипломатических отношений.



Лапид приветствовал это событие в своем заявлении как "важный актив региональной стабильности и очень важные экономические новости для граждан Израиля".