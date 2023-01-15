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Турция предложила свою территорию для гумкоридора между Украиной и Россией
15.01.2023 18:33 Ольга Белозерова

Турция предложила свою территорию для гумкоридора между Украиной и Россией

Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и РФ.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщают РИА Новости.

"На данный момент идея турецкой стороны выглядит так: они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникаций с Российской Федерацией, ... гражданские лица или раненые военнослужащие, мы тоже это обсуждали, как вариант, могли (бы - ред.) сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, после этого они будут возвращаться на территорию Украины", - заявил Лубинец. 

По словам украинского омбудсмена, на данный момент это только идея, которую обсуждают стороны. 

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