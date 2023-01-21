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Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за акции протеста
21.01.2023 11:01 Алина Груднева

Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за акции протеста

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что запланированный визит его шведского коллеги в Анкару отменен после того, как шведские власти разрешили провести протесты в Стокгольме.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 21 января.

"На данный момент визит министра обороны Швеции в Турцию 27 января стал бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", — сказал Акар.

По его словам, он обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для протестов в Швеции против Анкары и передал свою реакцию своему шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.


 

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