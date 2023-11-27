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Турция откровенно сидит на двух стульях
27.11.2023 22:30 Катя Шульц

Турция откровенно сидит на двух стульях

Издание Financial Times пишет о том, что поток военных товаров в РФ через Турцию резко вырос - все это товары двойного назначения.

Растущая торговля и рост импорта в Турцию материалов, используемых российскими военными четко показывают Европе и США, что Эрдоган не намерен ни с кем считаться в вопросах прибыли.
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Так выросли поставки в Турцию 45 видов материалов, используемых российскими военными, а импорт товаров высокого приоритета в Турцию из стран "Большой семерки" вырос на более чем 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год, достигнув почти 500 миллионов долларов.



 

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