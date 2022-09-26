



Турция осудила ситуацию на Храмовой горе

Турция осудила ситуацию на Храмовой горе и призвала израильские власти принять необходимые меры.



Об этом сообщает агентство "Анадолу".



"Мы осуждаем и считаем неприемлемым, что радикальные израильские группировки совершили набег на мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме под защитой израильских сил безопасности. Мы призываем израильские власти немедленно принять необходимые меры, чтобы не допустить этих действий, нарушающих неприкосновенность и статус, основанный на международном праве мечети Аль-Акса, и не допустить эскалации напряженности", - говорится в заявлении МИД Турции.