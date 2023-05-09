



Турция осудила Израиль за операцию "Меч и стрела" в Газе

Турция осудила Израиль за ночные авиаудары по Газе в рамках операции "Меч и стрела, в ходе которых были ликвидированы трое высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада".



Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел страны.



"Такие отвратительные действия никоим образом не приемлемы. Мы ожидаем, что эти нападения будут немедленно прекращены, без дальнейших человеческих жертв и провокаций нового витка насилия в регионе", - сказано в заявлении.



Внешнеполитическое ведомство имело в виду сообщения о том, что в ходе ночного рейда в Газе погибли 15 мирных жителей.



"Мы желаем милости Аллаха нашим палестинским братьям и сестрам, которые погибли в результате нападений, и выражаем наши соболезнования палестинцам", - резюмировали в Анкаре.

