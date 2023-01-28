



Турция обеспокоена эскалацией насилия в Израиле

В МИД Турции заявили, что страна "осуждает нападение на синагогу в Иерусалиме вечером 27 января, в результате которого погибли семь человек".



"Мы обеспокоены тем, что нападения, которые в последнее время участились в регионе, станут новым циклом насилия, и мы призываем все стороны принять необходимые меры для успокоения и прекращения таких инцидентов. Мы передаем наши соболезнования семьям погибших в результате нападения, правительству Израиля и его народу и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении турецких дипломатов.

