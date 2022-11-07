



Турция не пропустила российские военные корабли в Черное море

Российские военные корабли из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, возвращаются домой. Турция так и не дала им войти в Черное море.



По словам руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, военный флот РФ запросил разрешение на проход через Босфор еще 2 февраля, но так и не получил его.



В результате, 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011) и большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) вынуждены возвращаться обратно в порт приписки Владивосток.



"Видите буквы Z и V на трубах? - это как в старом анекдоте: "Не понадобилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ждали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", - сказал Клименко.



