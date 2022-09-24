



Турция не признает псевдореферендумы в Украине

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не признает референдумы, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.



По его словам, Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.



"Турция — страна, которая стремится положить конец войне с самого ее начала. Для прекращения российско-украинской войны должен начаться дипломатический переговорный процесс на основе международного права. Когда началась война, мы предсказывали, что война продлится долго. Нынешняя картина такова, что война будет продолжаться", — отметил Калын.