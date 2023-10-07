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Турция не осудила ХАМАС, но призвала к “восстановлению спокойствия в регионе”
07.10.2023 20:00 Наталья Богинская

Турция не осудила ХАМАС, но призвала к “восстановлению спокойствия в регионе”

Министерство иностранных дел Турции не осудило ХАМАС и не произнесла слово “терроризм”, заявив лишь, что они “глубоко обеспокоены насилием и напряженностью, произошедшими в Израиле и Палестине сегодня”.

“Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждаем гибель мирного населения. Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация никому не принесут пользы, и призываем стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов”, – сообщил МИД Турцмии.

Анкара также призывает “стороны” работать над решением проблемы создания двух государств.

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