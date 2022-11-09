



Турция: "Мы не воспринимаем ХАМАС как террористов"

Турция не выполнила ни одного запроса Израиля в отношении террористической группировки ХАМАС, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



Как сообщает Middle East Eye, Чавушоглу сказал, что Анкара не рассматривает ХАМАС как террористическую группу.



"Мы не удовлетворили ни одного запроса в отношении ХАМАСа, потому что мы не воспринимаем ХАМАС как террористическую группу. Мы всегда прилагаем усилия, чтобы объединить их с ФАТХом", - заявил министр.