



Турция может поплатиться за сближение с РФ

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает, что долгосрочное сотрудничество Турции с Россией может привести к негативным последствиям для самой же Турции.



"В краткосрочной перспективе эта дьявольская сделка между Россией и Турцией действительно приносит результаты, как, например, с вывозом украинского зерна. Но в долгосрочной перспективе я не считаю такое сближение это фактором стабильности", — заявил политик в комментарии Guildhall.



На данный момент отношения Турции с Западом находятся на низком уровне, а ее сближение Москвой может оказать негативное влияние на них.



"Говоря об отношениях Турции с Россией с общей точки зрения, сейчас Турция играет роль посредника, сближаясь с Россией, но я не думаю, что этим все ограничится. Когда ты сотрудничаешь с Путиным, будь готов заплатить цену в конце, конкретную цену. Путин не будет проигрывать тихо, он попытается скажем так подорвать страны вокруг в свете из-за финального поражения", — подытожил Пятрас Ауштрявичюс.