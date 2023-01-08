



Турция массово отказывает россиянам в предоставлении вида на жительства

Турция массово отказывает россиянам в предоставлении вида на жительства, сообщает Ксения Собчак.



Для получения туристического вида на жительство в Турции необходимо предоставить договор аренды жилья, договор о действительном медицинском страховании, справку о наличии необходимых для проживания в Турции средств. Данный вид ВНЖ даёт право легально находиться в Турции на срок от 6 месяцев до 2 лет (в последнее время давали год).



Всё изменилось 26 декабря, именно тогда стали появляться сообщения о массовых отказах россиянам, которые подавали документы первично по договору аренды. Люди делятся опытом и просят советов в многочисленных чатах. При этом, официальной информации от турецких властей нет, однако на практике получить туристический ВНЖ почти невозможно (люди, занимающиеся документами, называют ситуацию “беспрецедентной”).



Соискателям отказывают оперативно, заявки миграционная служба отклоняет в течение нескольких дней, ссылаясь на статью 32 (которую отказники называют “резиновой”) - недостаточно оснований для нахождения в Турции.