



Турция издала правила восстановления после землетрясения

В пятницу Турция издала правила восстановления для региона, пострадавшего от землетрясений в этом месяце, чтобы позволить компаниям или благотворительным организациям помочь в неотложной задаче строительства новых домов для миллионов людей, нуждающихся в переселении после разрушительных подземных толчков.



Более 160 000 зданий или 520 000 квартир рухнули или серьезно пострадали в Турции в результате землетрясений.



Число погибших в результате толчков в Турции в настоящее время составляет более 43 500 человек, в то время как число жертв в соседней Сирии, уже разрушенной войной, приближается к 6000 человек.



Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны ставить безопасность выше скорости. Некоторые здания, которые должны были выдержать силу подземных толчков, рухнули во время последних землетрясений.



Многие выжившие покинули пострадавший регион на юге Турции или поселились в палатках, контейнерах и других помещениях, приспособленных под жилье и спонсируемых государством.



В соответствии с новыми правилами частные лица, учреждения и организации смогут строить жилые дома и другие здания, которые они могут передать в дар министерству урбанизации, а затем эти объекты будут переданы нуждающимся, согласно указу президента, опубликованному в официальных СМИ.



Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил CNNTurk, что 171 человек был арестован, а еще 77 находятся под стражей в рамках расследования обрушения зданий в районе землетрясения, связанных с нарушениями строительных норм и правил.



"Все причастные будут привлечены к ответственности перед судами. Все будут наказаны в соответствии со своей ответственностью", — сказал Боздаг.



Он сказал, что могут потребоваться правовые изменения в отношении преступлений, связанных с разрешениями на строительство, и сказал, что властям следует обсудить более жесткие наказания и меры сдерживания за нарушение правил зонирования, которые определяют, где и как можно строить здания с большей безопасностью.