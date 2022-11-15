



Турция инвестирует в транспортный коридор в обход России

Турецкая компания Albayrak уже согласовала инвестиции в Бакинский международный морской торговый порт, являющийся частью маршрута через Азербайджан и в обход России. Анкара профинансирует строительство на 30 млн долларов, заявил логистический директор Харун Онджук.



Представитель турецкой компании заявил, что инвестиции коснутся строительства терминалов для удобрений, Ro-Ro и для тяжелых грузов. Также он отметил, что “эти инвестиции — только начальные”.



В дальнейшем Турция планирует финансировать и другие сферы самой крупной морской гавани Азербайджана, через которую проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут. Отметим, что “коридор” пролегает через Китай, Казахстан, по Каспийскому морю в Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и Европу, без участия российской стороны.



Еще в июле администрация Бакинского порта сообщила о скорой модернизации инфраструктуры, поскольку на фоне геополитической ситуации спрос на маршруты, проходящие через территорию Азербайджана, а не России, пользуются спросом у поставщиков.