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Турция инвестирует в транспортный коридор в обход России
15.11.2022 11:20 Наталья Богинская

Турция инвестирует в транспортный коридор в обход России

Турецкая компания Albayrak уже согласовала инвестиции в Бакинский международный морской торговый порт, являющийся частью маршрута через Азербайджан и в обход России. Анкара профинансирует строительство на 30 млн долларов, заявил логистический директор Харун Онджук.

Представитель турецкой компании заявил, что инвестиции коснутся строительства терминалов для удобрений, Ro-Ro и для тяжелых грузов. Также он отметил, что “эти инвестиции — только начальные”. 

В дальнейшем Турция планирует финансировать и другие сферы самой крупной морской гавани Азербайджана, через которую проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут. Отметим, что “коридор” пролегает через Китай, Казахстан, по Каспийскому морю в Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и Европу, без участия российской стороны.

Еще в июле администрация Бакинского порта сообщила о скорой модернизации инфраструктуры, поскольку на фоне геополитической ситуации спрос на маршруты, проходящие через территорию Азербайджана, а не России, пользуются спросом у поставщиков.

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