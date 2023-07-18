



Турция и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры с Россией

Турция и Саудовская Аравия в качестве посредников пытаются договориться о репатриации украинских детей, которых депортировали в РФ, удерживают в детских домах или отдали российским семьям. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четыре источника, знакомых с вопросом.



Как пишет издание, официальные лица в Киеве и Москве в рамках “посреднического процесса” составляют списки, в которые входят тысячи детей, принудительно вывезенных россиянами из Украины с начала полномасштабного вторжения.



“Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны”, – говорится в материале FT.



По слова двух собеседников газеты, в дискуссиях также участвует российский олигарх Роман Абрамович, который уже был задействован в переговорах между делегациями Украины и РФ.



Один из неназванных дипломатов заявил FT, что Эр-Рияд поднял вопрос о депортированных украинских детях на встрече с чиновниками нескольких стран G20 в Копенгагене в июне и получил одобрение от Запада.



Собеседник издания говорит, что этот вопрос очень чувствительный, и “никто никому не доверяет”, поэтому Москве и Киеву нужен независимый посредник, у которого будут данные с обеих сторон.



Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила изданию, что прямой коммуникации с Москвой по этому поводу нет и “никаких переговоров в этом направлении не может быть, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские лица, это дети”.