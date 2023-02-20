



Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров - росСМИ

Турция и Россия могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет, пишут российские и интернет-издание.



"Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время", — говорится в сообщении РИА Новости.



Тема начала нового этапа переговоров по зерновому соглашению активно муссируется в российской прессе. Отмечается, что тема зерновой сделки находится всегда на повестке дня лидеров двух стран.



Тем временем в МИД России обвинили Киев в корыстных мотивах. Комментируя зерновую сделку, представитель МИД заявил, что Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом.