



Турция и Израиль объявили о нормализации отношений

В среду, 17 августа, Турция и Израиль объявили о нормализации отношений между двумя странами.

По данным израильских СМИ, это произошло по итогам переговорах между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обе стороны приняли решение о нормализации отношений между странами.

Они вернут послов и генеральных консулов в обе страны.



Позже президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал решение о нормализации отношений между Израилем и Турцией.

"Это важный процесс, который мы ведем с прошлого года, который приведет к развитию экономики, туризма и дружеских отношений между странами", - сказал Герцог.

По его словам, партнерство и добрососедство в восточном Средиземноморье важны для всех.

"Все религии — мусульмане, иудеи и христиане — могут и должны жить в мире",- добавил он.