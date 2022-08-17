Турция и Израиль объявили о нормализации отношений
В среду, 17 августа, Турция и Израиль объявили о нормализации отношений между двумя странами.
По данным израильских СМИ, это произошло по итогам переговорах между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обе стороны приняли решение о нормализации отношений между странами.
Они вернут послов и генеральных консулов в обе страны.
Позже президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал решение о нормализации отношений между Израилем и Турцией.
Позже президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал решение о нормализации отношений между Израилем и Турцией.
"Это важный процесс, который мы ведем с прошлого года, который приведет к развитию экономики, туризма и дружеских отношений между странами", - сказал Герцог.
По его словам, партнерство и добрососедство в восточном Средиземноморье важны для всех.
"Все религии — мусульмане, иудеи и христиане — могут и должны жить в мире",- добавил он.