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Турция и Израиль объявили о нормализации отношений
17.08.2022 14:23 Алина Груднева

Турция и Израиль объявили о нормализации отношений

В среду, 17 августа, Турция и Израиль объявили о нормализации отношений между двумя странами.

 
По данным израильских СМИ, это произошло по итогам переговорах между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 
Обе стороны приняли решение о нормализации отношений между странами. 
 
Они вернут послов и генеральных консулов в обе страны.

Позже президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал решение о нормализации отношений между Израилем и Турцией.
 
"Это важный процесс, который мы ведем с прошлого года, который приведет к развитию экономики, туризма и дружеских отношений между странами", - сказал Герцог.
 
По его словам, партнерство и добрососедство в восточном Средиземноморье важны для всех.
 
"Все религии — мусульмане, иудеи и христиане — могут и должны жить в мире",- добавил он.

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