



Турция и Египет возвращают своих послов

Турция и Египет в рамках нормализации отношений согласились вернуть своих послов в обе страны.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



По его словам, Турция таким образом повысит свои дипломатические отношения с Египтом до уровня послов "как можно скорее".



"Я очень рад, что мы предпринимаем конкретные шаги по нормализации отношений с Египтом. Мы сделаем все возможное, чтобы впредь не разрывать наши связи", - подчеркнул Чавушоглу.



