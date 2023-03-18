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Турция и Египет возвращают своих послов
18.03.2023 14:10 Алина Груднева

Турция и Египет возвращают своих послов

Турция и Египет в рамках нормализации отношений согласились вернуть своих послов в обе страны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция таким образом повысит свои дипломатические отношения с Египтом до уровня послов "как можно скорее".

"Я очень рад, что мы предпринимаем конкретные шаги по нормализации отношений с Египтом. Мы сделаем все возможное, чтобы впредь не разрывать наши связи", - подчеркнул Чавушоглу.

 

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