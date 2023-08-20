



Турция готовит переговоры по возобновлению "зерновой сделки"

Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле. Об этом сообщает издание Sabah.



По данным журналистов, Анкара работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт продукции из Украины. По мнению Турции, прекращение "зернового соглашения" может повлечь за собой глобальные проблемы, поскольку зерно в мире уже подорожало на 15%.



"Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", - пишет турецкое издание.



Отметим, что Украина и Россия во время открытия "зернового коридора" не подписывали прямое соглашение. Украина заключила договор с Турцией и ООН, Москва сделала то же самое.



Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать.

