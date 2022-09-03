



Турция 51 раз нарушила воздушное пространство Греции

Турецкая авиация 51 раз нарушила греческое воздушное пространство, о чем сообщили в Министерстве национальной обороны Греции.



"Всего в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях Эгейского моря нарушения совершили четыре летевших двумя группами турецкие истребители F-16 и один БПЛА. Турецкие самолеты также совершили три нарушения правил воздушного движения в районе полетной информации Афин", - сообщили в ведомстве.



Там также отметили, что все летательные аппараты "были идентифицированы и перехвачены в соответствии с международными правилами и стандартной практикой".



Турция пока никак не комментировала эту информацию.

