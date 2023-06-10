



Трюдо об ответственных в подрыве Каховской ГЭС: сомнений на этот счет нет

У Канады нет сомнений в том, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит Россия.



По данным "РБК-Украина", об этом в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо.



"У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа", - подчеркнул Трюдо.



По словам главы канадского правительства, Москва понесет за это ответственность.



"Россия ответственна и будет нести эту ответственность. То, что произошло с ГЭС - это прямая ответственность России. И последствия этих событий - сверхтяжелые", - добавил он.

