



Трюдо нагрянул с внезапным визитом в Киев: первые фото

В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с В Украину с неанонсированным визитом в украинскую столицу.



В социальных сетях появились первые фото с ним.



Трюдо заметили в центре Киева. Судя по кадрам, канадский премьер уже успел пообщаться с военными.



Глава правительства Канады прибыл в Украину не один. Его сопровождает вице-премьер-министр страны Христя Фриланд.



По данным СВС, свой визит Трюдо начал с возложения венков к Стене памяти.





