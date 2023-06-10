Трюдо нагрянул с внезапным визитом в Киев: первые фото
В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с В Украину с неанонсированным визитом в украинскую столицу.
В социальных сетях появились первые фото с ним.
Трюдо заметили в центре Киева. Судя по кадрам, канадский премьер уже успел пообщаться с военными.
Глава правительства Канады прибыл в Украину не один. Его сопровождает вице-премьер-министр страны Христя Фриланд.
По данным СВС, свой визит Трюдо начал с возложения венков к Стене памяти.