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трюдо
10.06.2023 12:57 Алина Груднева

Трюдо нагрянул с внезапным визитом в Киев: первые фото

В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с В Украину с неанонсированным визитом в украинскую столицу.

В социальных сетях появились первые фото с ним.

Трюдо заметили в центре Киева. Судя по кадрам, канадский премьер уже успел пообщаться с военными.

Глава правительства Канады прибыл в Украину не один. Его сопровождает вице-премьер-министр страны Христя Фриланд. 

По данным СВС, свой визит Трюдо начал с возложения венков к Стене памяти.  


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