



Трюдо: мы не позволим России победить в войне

Страны G7 и НАТО должны сделать все, чтобы Россия проиграла в войне, которую развязала в Украине.



Об этом в интервью Bloomberg сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



По его словам, лидеры "большой семерки" и Североатлантического Альянса знали, что война будет затяжной.



"Безусловно, из разговоров, которые мы имели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", – отметил Трюдо.