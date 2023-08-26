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Трюдо: мы не позволим России победить в войне
26.08.2023 20:02 Алина Груднева

Трюдо: мы не позволим России победить в войне

Страны G7 и НАТО должны сделать все, чтобы Россия проиграла в войне, которую развязала в Украине.

Об этом в интервью Bloomberg  сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, лидеры "большой семерки" и Североатлантического Альянса знали, что война будет затяжной.

"Безусловно, из разговоров, которые мы имели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", – отметил Трюдо.

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